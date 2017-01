Sport

FOOTBALL Toute l'actualité des transferts du mardi 10 janvier 2017...

La complicité entre Alexandre Lacazette et Nabil Fekir a notamment permis à l'OL d'étriller Montpellier ce dimanche. - PHILIPPE DESMAZES / AFP

Les principales infos du jour

Middlesbrough s'est positionné pour un prêt de l'attaquant du PSG Jesé

La Ligue 1 s'arrache Andy Delort, mais Saint-Etienne a les préférences du joueur

La prolongation de Matuidi au PSG est au point mort

Alessandrini intéresse Los Angeles

11h06: Amis lorrains, voilà un peu de renfort pour essayer de ne pas retourner en Ligue 2.

#Mercato Fallou Diagne est de retour à Metz ! Il est prêté avec option pour les six prochains mois ➡️https://t.co/EmeIfHAEaP pic.twitter.com/bIYPUt1Rwk — FC Metz ☨ (@FCMetz) January 10, 2017

10h: Dans un entretien accordé à RMC, Jean-Michel Aulas a annoncé qu'il avait refusé des offres à 70 millions d'euros pour Lacazette. Tranquille.

8h55: On a trouvé un club qui veut bien de Romain Alessandrini. Coincé sur le banc de touche à l'OM, le milieu offensif pourrait rebondir du côté des Etats-Unis, où le Los Angeles Galaxy aurait des vues sur lui selon ESPN.

8h55: Lorient, Toulouse, Rennes et Saint-Etienne veulent Andy Delort. Mais l'attaquant des Tigres, peu utilisé depuis son arrivée au Mexique cet été, souhaiterait rallier les Verts sous forme de prêt avec option d'achat affirme L'Equipe.

8h55: Dans les colonnes de L'Equipe, on apprend que la prolongation de contrat de Blaise Matuidi, vendue par le boss du PSG Nasser Al-Khelaïfi comme l'une des priorités, est au point mort de chez point mort. Le club parisien a proposé un contrat jusqu'en 2020 au milieu international qui a ensuite formulé une contre-proposition. Depuis? Silence radio.

8h55: Bonjour tout le monde ! Et bienvenue dans ce live mercato du mardi 10 janvier. Je l'ouvre tout de suite avec une info du Parisien qui affirme que Middlesbrough, 16e de Premier League, se serait positionné pour obtenir un prêt de Jesé. Le PSG a vraiment du mal à se débarrasser de son attaquant, donc foutez le moi vite dans un avion.

