Il reste deux jours pour déboulonner Froome avant le contre-la-montre de Marseille. Deux jours seulement, et on a très envie de voir notre Romain Bardet national tenter un gros coup dés aujourd'hui sur les pentes du Galibier et dans la descente du Lautaret. Evidemment, la Sky a du répondant, mais on peut compter sur Mikel Landa pour foutre le bordel en interne et sur le Télégraphe pour avoir fait une première sélection en amont. Bref, on frétille d'avance sur notre siège. Ca va saigner