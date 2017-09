Boxe: Le vrai combat de l'année Golovkin-Canelo se termine en match nul et ça rend dingue les spécialistes

Le combat Golovkin - Canelo — SIPA

Oubliez le risible McGregor - Mayweather. Les vrais fans de boxe étaient devant le très attendu choc entre le Kazakh Gennady Golovkin et le Mexicain Saul Alvarez, qui s'est soldé par un nul samedi à Las Vegas (Nevada), incitant les deux boxeurs à se donner aussitôt rendez-vous pour un deuxième duel.



Pour la première fois depuis les JO 2004 d'Athènes, Golovkin, 35 ans, n'est pas redescendu du ring en vainqueur. La terreur des moyens a certes conservé ses titres WBC, WBA et IBF de la catégorie, mais son bilan jusque là parfait de 37 victoires, dont 33 avant la limite, est désormais terni par un nul.



Et ce nul a un goût amer: la juge Adalaide Byrd qui a vu Alvarez remporter le combat, a rendu une carte de pointage de 118-110, invraisemblable pour beaucoup d'observateurs et de téléspectateurs qui se sont aussitôt déchaînés sur les réseaux sociaux.

Seule chose ke je ne voulais pas voir: ce combat réglé par les juges!#Canelo na jamais avancé ni travaillé & prend 118-110 par le J2#Honte — Samoudi (@SamyrHamoudi) September 17, 2017

Very disappointed of wrong design for #CaneloGGG. Gennady won this fight 117:111. pic.twitter.com/yKI0Sed9rL — Sergey Kovalev (@KrusherKovalev) September 17, 2017

118-110 WTF!!! That's bullshit !! — Michael Conlan (@mickconlan11) September 17, 2017

Car dans le même temps, son collègue Dave Moretti s'était prononcé pour Golovkin 115-113 tandis que le troisième et dernier juge, Don Trella, avait vu les deux boxeurs dos à dos 114-114.



« Je méritais de gagner ce combat »

Golovkin n'a pas caché sa surprise, mais est resté beau joueur: «Je crois que que je méritais de gagner ce combat, mais je n'ai rien contre une revanche», a-t-il lancé devant les 22.358 spectateurs de la T-Mobile Arena largement acquis à son adversaire en ce jour de Fête de l'indépendance mexicaine.

>> A lire aussi : Salle d'entraînement, sponsors... L'horizon de Sofiane Oumiha semble (enfin) s'éclaircir

Pour son premier combat à Las Vegas qui va lui rapporter 15 millions de dollars, le Kazakh, surnommé «GGG», a eu droit à un baptême de feu à la hauteur de la sulfureuse réputation de la capitale mondiale du jeu et des casinos.

[RESUME] 🥊 Le combat #Alvarez VS #Golovkin aura tenu toutes ses promesses !

Les deux hommes ont promis une revanche.https://t.co/xJKlqYuKuU — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 17, 2017



Après un premier round d'observation, Alvarez, alias Canelo en référence à sa chevelure rousse, a dominé nettement les 2e et 3e reprises face à un Golovkin, étrangement peu mobile et abusant de son jab. Plus expérimenté et meilleur tacticien, Golovkin a alors pris l'ascendant, même si son adversaire mexicain le chambrait régulièrement avec des signes de la tête pour lui signifier que ses coups ne lui faisaient pas mal. Golovkin a continué sa marche en avant, touchant au visage Alvarez avec une gauche à la 6e reprise.



Alors largement en tête au pointage de la chaîne à péage HBO, diffuseur exclusif de ce combat, Golovkin a commencé à baisser de rythme à partir de la 10e reprise et permis à Alvarez de se refaire une santé.



Le Mexicain, âgé de 27 ans, a mieux fini et a fait forte impression avec un enchaînement gauche-droite à la 11e reprise qui a fait vaciller Golovkin et a complètement relancé le combat malgré des statistiques nettement en faveur du Kazakh (218 coups réussis, contre 169 à Alvarez).