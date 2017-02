Sport

CHAMPIONNATS DU MONDE Le relais mixte français ne vise rien d'autre qu'une médaille jeudi...

Martin Fourcade sera bien sûr l'homme fort de ce relais - FRANCK FIFE / AFP

W.P.

BIATHLON -

CHAMPIONNATS DU MONDE

Relais mixte

Départ à 14h45

14h50: Le tir couché.. allez... SANS FAUTE POUR ANAIS! Lucky Luke pour notre Française! Superbe! Elle sort en troisième position du pas de tir

14h46: OUIII ANAIS QUI EST TROISIEME. Au premier intermédiaire. Oui, ok, je me calme.

14h47: Pour le moment il y a une sorte de Bjorndalen au féminin qui met une mine à tout le peloton en tête de la course. La Norvège est en tête.

14h46: Pour le moment ça skie. Je vous tiens au courant de l'évolution de la situation.

14h45: C'EST PARTI!! Aller Anaïs! Tu peux le faire!

14h40: Dans l'ordre on aura donc; Anais Chevalier, Marie Dorin-Habert, QFM et Martin Fourcade

14h35: Allez, on démarre ce live à 10 minutes du départ de la course. j'espère que vous êtes chauds. J'en profite pour vous dire que si vous avez des questions sur la course, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, j'essayerai d'y répondre.

Comme d'habitude, on vous laisse avec un peu de lecture avant de démarrer le live.

>> Dorin-Habert, QFM, Chevalier... Non, le relais mixte français, ce n'est pas que Martin Fourcade, à lire juste ici

Salut les fous ! J’espère que vous allez bien et que vous êtes prêts. Là, c’est l’heure de passer aux choses sérieuses. On parle des championnats du monde de biathlon de Hochfilzen, qui commencent aujourd’hui avec le relais mixte. La France cherche à défendre son propre titre avec quasiment la même équipe que l’année dernière. QFM, Marie Dorin-Habert, Martin Fourcade, et, la petite nouvelle ; Anaïs Chevalier, qui remplace Anaïs Bescond. Tout le monde est en forme, il n’y a donc aucune raison qu’on ne rafle pas l’or jeudi.

>> Rendez-vous à 14h35 pour le début de ce live…

