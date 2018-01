11h38: Mais tout ça n'est pas encore passé et ça arrange bien le Real, qui selon le Sunday Times s'apprête à faire une offre de... 200 millions de livres pour Harry Kane ! Ça nous fait environ 237 millions d'euros cette histoire, soit un poil plus que Neymar (198 M£, 222M€). On y croit ? Franchement, presque (et ce sera un four bien sûr).