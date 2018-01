«Hatem, à son niveau, c'est Neymar»... L'avocat de Ben Arfa allume le PSG

Hatem Ben Arfa n'a pas été inscrit par le PSG pour disputer la Ligue des champions 2017-2018. — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

Pour ceux qui rêvent encore de voir briller Hatem Ben Arfa aux côtés de Neymar, c'est sans doute cuit. A part peut-être dans la phrase qui suit: « Hatem, à son niveau, c'est Neymar ». Elle émane de l'avocat du joueur français, Jean-Jacques Bertrand, et n'est pas particulièrement sortie de son contexte. « Hatem, à son niveau, c’est Neymar. C’est un artiste. On a envie de le voir jouer et on est donc frustré », explique-t-il au Monde.

Dans cet article, il critique la façon dont le club parisien a géré le cas HBA: « De façon ouverte, on lui a dit qu’il ne jouerait aucun match de la saison. (…) Dire à un joueur qu’il ne jouera pas de l’année, c’est faire péter les plombs à n’importe qui. »

Et c'est sans doute pour ça qu'il n'a pas quitté le club quand il en a eu l'occasion, en fin de mercato. « Il ne faudrait pas oublier deux choses : sa destination et son contrat, auquel il faudrait mettre fin, précise Jean-Jacques Bertrand. En l’occurrence, Hatem n’a rien demandé : ni à partir, ni à ce qu’on mette fin à son contrat. Il a pris forcément sur lui pour ne pas mal réagir, comme on pouvait peut-être l’attendre de sa part. »