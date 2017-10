«Ce qu'il a dit est une honte», Zidane allume Gary Lineker et affirme que Benzema est «le meilleur de tous et de loin»

Karim Benzema et Zinédine Zidane à l'entraînement le 24 mai 2016. — GERARD JULIEN / AFP

Faut pas trop le chatouiller, le Zizou. S’il donne l’impression d’être parfois un peu lisse et convenu dans les propos qu’il tient public, Zinédine Zidane sait aussi sortir les gants de boxe quand il sent que c’est nécessaire.

Et il faut croire que les propos de Gary Lineker, qui s’est récemment demandé si Karim Benzema n’était « pas un peu surcoté », ont rendu fou le coach du Real, grand admirateur du buteur français. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Zidane a été cash à propos de l’ancien international anglais.

Zidane responde a Lineker: "Lo que dijo es una vergüenza, Benzema es el mejor de todos" https://t.co/UAH2nTF3a2 pic.twitter.com/gjUtdacYNa — MARCA (@marca) October 21, 2017

« Ce qu’il a dit est une honte, pour moi Karim est le meilleur de tous et de loin, a d’abord lancé l’entraîneur madrilène. Après, chacun peut avoir une opinion… Je ne sais pas si les gens pensent qu’un numéro 9 doit mettre 50 buts (par saison). Karim ne va pas mettre 60 buts, mais il va en mettre 25-30 et il va aussi en donner 30. Donc oui, ces propos me gênent mais je ne peux rien y faire. » Si, pousser une bonne grosse gueulante devant la presse, c’est déjà pas si mal.