EN DIRECT. Bulgarie-France: Bon, ça serait bien de tuer le match les gars, non? (0-1)... Suivez le live du match...

Salut les beaux gosses, et bienvenue à la maison pour suivre ce match ô combien important entre notre bonne vieille équipe de France et la Bulgarie. Kostadinoooooooov. Voilà, c'est dit. Maintenant on n'en parle plus. On en en 2017, on va se qualifier pour la Coupe du monde aujourd'hui, la semaine prochaine, après les barrages, qu'importe, mais on va y aller. On arrête de regarder dans le rétro et on regarde au loin, la Russie. Tolstoï, Guitry, Chagall et surtout, ce foutu Mondial 2018. Adieu les souvenirs de 1993, bonjour le turfu, Mbappé en tête. Si les Bleus gagnent ce soir, ils s'assurent au moins les barrages. On va donc prier pour un succès de l'EDF, car derrière, la Suède n'a pas fait de chichis contre le Luxembourg.

>> Rendez-vous à 20h30 pour le début de ce live