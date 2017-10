Blessé au genou, Franck Ribéry ne sera pas opéré mais son absence devrait durer des semaines

Ribéry s'est déchiré un ligament du genou contre le Herta Berlin. — Go/action press/Shutter/SIPA

Quand Franck Ribéry, touché au genou dimanche, à l’occasion du match de Bundesliga entre le Bayern Munich et le Herta Berlin, a demandé aux doc' du club de venir à son chevet, on s’est pris la tête entre les mains et la petite voix dans notre tête nous a susurré « Merde, c’est les croisés… ».

Or on sait tous qu’une rupture des ligaments nécessite de longs mois de repos et d’immobilisation… Finalement, il se pourrait que ce soit (un peu) moins grave pour le Français.

Lundi, le club a annoncé que Franck Ribéry sera indisponible pendant « des semaines » (entre huit et dix selon L’Equipe) en raison d’une déchirure d’un ligament du genou gauche, il ne devrait en revanche pas être opéré, a indiqué le club lundi. « Le genou va bénéficier d’un traitement conservateur et devra être soutenu pendant des semaines par une attelle », a précisé dans un court communiqué le champion d’Allemagne en titre.