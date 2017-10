PSG: «J'ai juste à m'adapter à leurs déplacements», Mbappé admiratif de Neymar et Cavani

Mbappé, entouré de Cavani et Neymar lors de la victoire du PSG face à Bordeaux (6-2) le 30 septembre 2017 au Parc des Princes. — Michel Euler/AP/SIPA

«C'est facile de jouer avec des joueurs comme ça, c'est vraiment des grands joueurs. J'ai juste à m'adapter à leurs déplacements, à leur faire la passe et ils font tout le travail, donc ça va». Kylian Mbappé la joue modeste, tant il est indispensable à la construction du jeu offensif du PSG depuis le début de saison, mais ses paroles en disent long sur sa joie d'évoluer aux côtés de Neymar et Edinson Cavani. Les trois attaquants parisiens ont encore été énormes (quatre buts à eux trois) lors de la fessée infligée à Bordeaux, samedi (6-2).

«Une armada, je ne sais pas, mais des joueurs qui prennent du plaisir ensemble et qui en donnent», a-t-il déclaré pour caractériser la «MCN». Concernant le penalty, tiré par Neymar et non Cavani comme précédemment, il a dit: «Je ne savais pas. Je l'ai vu comme vous, il a pris le ballon, c'est lui qui a tiré et qui a marqué. Point».

«C'était une belle victoire, contre une équipe qui était encore invaincue. On a fait le plein et régalé tout le monde, c'est bien pour nous et pour les spectateurs. On n'a pas besoin d'envoyer de message, on a juste à se contenter de nous-mêmes. On a joué contre une bonne équipe, qui a essayé, mais on était meilleurs», a-t-il avancé.

«C'était un beau match, on pouvait encore faire mieux, on ne va pas faire la fine bouche, mais il y avait encore la place pour en mettre encore un peu», a aussi estimé Mbappé.