PSG: «Je me sens privilégié de jouer à côté de lui»... Neymar encense Mbappé comme il le faisait avec Messi

Neymar et Mbappé, tout sourire (là-bas, au fond) — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

Neymar est venu à Paris pour être le numéro 1, mais pour combien de temps ? Car au vu des premiers matchs de Kylian Mbappé au PSG, on est en droit de se demander si celui-ci ne viendra pas, tôt ou tard (aucun lien avec Meunier), lui contester le statut de leader technique. Comme nous, Neymar est d’ailleurs bien conscient de l’incroyable talent de son coéquipier, qui sera, selon les dires du Brésilien, « amené à briguer le Ballon d'Or ». Une manière d’admettre que les deux hommes seront un jour rivaux. Reste à savoir quand.

PSG-Bayern: Sarkozy et Hollande débriefent le match en meme https://t.co/uqQKZRQ0AD pic.twitter.com/wm829CWOyT — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) September 28, 2017

Mais tout ceci est a priori lointain. Pour le moment, Ney et Kylian s’entendent à merveille comme on a pu le voir sur la célébration du dernier but parisien contre le Bayern Munich mercredi en Ligue des champions. Neymar, toujours à propos de l’attaquant français :

« Je me sens privilégié de jouer à côté de lui. C’est encore un gamin, mais c’est un grand joueur. Sur le terrain, on dirait qu’il a déjà trente ans (sourire). Je pense que c’est un joueur qui va faire de grandes choses. »

Le penaltygate avec Cavani ? « Ici, on invente beaucoup d’histoires »

Egalement interrogé sur l’affaire du penalty qui l’a opposé à Cavani le 17 septembre face à Lyon (2-0 en championnat), Neymar a répondu : « Ici, on invente beaucoup d’histoires, on parle trop (sourires), on dit des choses sans savoir et on essaie d’entrer dans notre intimité, dans notre vestiaire, et on finit par trop parler, à dire des choses qui n’existent pas, mais bon, tout va bien ». Qui est chargé des penalties ? « Ça reste à l’intérieur du vestiaire, ça a déjà été décidé », a simplement dit le meneur parisien.