Ligue des champions: Ces trolls de supporters du Besiktas demandent à Mbappé de signer au PSG

«Come to Paris bro» — Twitter

L’AS Monaco s’en est plutôt pas mal sorti lors du tirage des groupes de la Ligue des champions en tirant, entre autres, les Turcs de Besiktas. Le club d’Istanbul pense sûrement la même chose au vu du plateau de têtes de séries proposé à la base, mais ses supporters ne sont pas franchement rassurés à l’idée de croiser la route de Kylian Mbappé. A tel point qu’ils se sont manifestés sur les comptes Twitter et Instagram du joueur afin de le convaincre de signer au PSG.

Les Turcs c'est des grands malades. 😭 pic.twitter.com/H1NznKZKmb — Yayou 🇲🇨🏆 (@Yannick_Kmbl) August 24, 2017

Le message est plutôt simple : « Come to Paris » (viens à Paris). Un transfert qui arrangerait bien le Besiktas. Faut dire qu’on arrête plus facilement un Guido Carrillo qu’un Kylian Mbappé. Attention au karma qui pourrait ensuite leur mettre Mbappé ET Neymar dans les roues en huitièmes de finale. Le pack premium de la poisse.