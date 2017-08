Ligue des champions: Le Bayern pour le PSG... Remake de la finale de 2004 pour l'AS Monaco... Revivez le live du tirage...

Yo les Minutos, comment ça va ? Bien ou bien ? On se retrouve pour l’un des plus grands moments de frisson de la saison à savoir le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions. Je suis sûr que vous vous êtes déjà fait tous les films possibles et imaginables sur les futurs groupes du PSG et de l’AS Monaco. La vérité, c’est que nous aussi, on a envie de savoir. Paris va-t-il se farcir le Spartak Moscou ou le Real Madrid ? Quelle grosse équipe du chapeau 2 l’ASM va-t-elle tirer ? A quoi ressemblera le groupe le plus moisi ?

>> Réponse à toutes ces questions existentielles à 18h