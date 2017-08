EN DIRECT. Mercato: Seri et le Barça c'est fini... Foyth file à Tottenham et plante Paris... Suivez l'actualité des transferts

10h06 : Antonio Conte aurait-il le Blues ?

A Chelsea, l’ambiance n’est pas des plus sereines. Après les chamailleries concernant l’avenir de Diego Costa, il semblerait qu’Antonio Conte soit sur la sellette. L’entraîneur du club londonien est mécontent de son mercato estival et cela ne fait pas les affaires du propriétaire des Blues, Roman Abramovitch. Ce dernier penserait à remplacer le coach par Thomas Tuchel, auparavant aux manettes du Borussia Dortmund. Une rumeur vite contredite par un journaliste du Daily Telegraph britannique : « Chelsea n’a aucun plan pour la succession de Conte. Tuchel n’est pas dans leur radar », explique-t-il. Cependant, le quotidien espagnol AS s'en mêle en glissant un autre nom, celui de Luis Enrique, l'ex-entraîneur du Barça. A suivre...

Chelsea have no succession plan for Conte and Tuchel is not a name on their radar #cfc