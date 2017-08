VIDEO. Ligue des champions: Les Young Boys d'Hoarau perdent au buzzer sur un but complètement débile

Des images terribles. — Peter Schneider/AP/SIPA

C’est quand même con. Dominer tout un match pour sortir perdant sur un but-gag des familles. Surtout en barrage aller de Ligue des champions. Les Young Boys de Guillaume Hoarau s’en seraient volontiers passés à Berne contre le CSKA Moscou, mardi soir. Mais une mésentente entre Nuhu et son gardien von Ballmos ont coûté un nul 0-0 qui, s’il n’était pas transcendant, arrangeait bien plus les Suisses que cette courte défaite concédée à domicile (pour les feignasses, ça se passe à 2min45 sur la vidéo).

[📺 RESUME VIDEO] ⚽️🚧🏆 #BSCYBCSKA

Les Young Boys s'inclinent face au CSKA après un énorme but gag !https://t.co/LEpiciNpzX — beIN SPORTS (@beinsports_FR) August 15, 2017

Les partenaires d’Hoarau auront la lourde tâche de remonter un handicap d’un but sur la pelouse moscovite. En cas de réussite, on pourrait presque parler de miracle quand on connaît la capacité du CSKA à être chiant pour n’importe quelle équipe sur ses terres. Bon courage aux jeunes garçons.