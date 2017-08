EN DIRECT. Mercato: Mbappé, ça devient long... Matuidi bientôt à la Juve?... La journée en live

Bonjour tout le monde,

Je ne comprends vraiment pas l hatitude de ben arfa, rester pour toucher sa derniere annee de contrat et pas jouer pour moi c est du suicide. Le temps presse pour lui les annees passent et il n a plus de temps a perdre! Qu il parte et puis c est tout. Concernant matuidi, je pense que si le psg le laisse partir c est qu ils pensent pouvoir recruter un numero 6. Maintenant mbappe j espere vraiment qu il restera a monaco une annee de plus car c est un trop gros risque financier pour paris de mettre a nouveau une telme sommes. Par cpntre jese est vraiment un boulet pour de bon lui, qu il continue sa carriere de rapper et qu il degage pour de bon de paris!

>> Salut beau gosse. Sur Ben Arfa, je trouve effectivement qu'il fait le difficile: il refuse la Turquie alors qu'il est grillé dans la moitié de l'Europe. En revanche, il semblerait que c'est le PSG qui a bloqué Nice et pas lui. Mais il va effectivement falloir qu'il s'en aille avant la fin de son mercato, pour son bien. D'accord avec toi sur Matuidi et un nouveau 6, d'ailleurs ils ont toujours préciser qu'un milieu supplémentaire était «la priorité», bien avant Mbappé. Et ce 6, c'est Fabinho. Est-ce qu'ils vont réussir à le faire venir? Sous-entendu: faut-il abandonner Mbappé et privilégier la simplicité financière avec Fabinho. Quant à Jesé... Tu as tout dit.