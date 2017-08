VIDEO. Mondiaux d'athlétisme: La course de l'espace de Pierre-Ambroise Bosse, titré sur le 800m

ATHLÉTISME Le Français nous a offert la course de l'année...

Pierre-Ambroise Bosse a été sacré champion du monde du 800m à Londres le 8 août 2017. — Glyn KIRK / AFP

Il ne faisait pas partie des favoris, après une saison difficile et une qualification à l’arraché pour la finale. La surprise n’en est que plus belle. Pierre-Ambroise Bosse a été sacré champion du monde du 800m ce mardi soir à Londres. Parti à 250 mètres de la ligne, il a placé une accélération foudroyante et tenu tous ses adversaires sur la dernière ligne droite. Quelle folie !

INCROYABLE ! Pierre-Ambroise Bosse est champion du monde du 800 m après une course dantesque ! 🇫🇷🇫🇷 #London2017 #athlétisme pic.twitter.com/YddDtm047W — francetv sport (@francetvsport) August 8, 2017

« J’ai l’impression d’être un gamin de 15 ans dans cette course, avec du panache, de l’envie… Je me suis dit "pourquoi pas tenter un truc de fou". Et puis après j’avais l’impression de vivre un rêve, ils ne m’ont pas rattrapé. C’est incroyable, je n’y crois toujours pas », a-t-il dit quelques minutes après au micro de France Télévisions. Quatrième l’an dernier lors des JO de Rio, Bosse (25 ans) est le premier Français a remporté l’or sur cette discipline.

