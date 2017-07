EN DIRECT. Euro Féminin. France-Angleterre: Les Bleues souffrent...Cette Taylor nous pourrit la vie...

Commençons cette soirée par une statistique racolleuse. L'équipe d'Angleterre féminine n'a plus battu les Bleues depuis 1974 en compétition internationale. Dernier faux-pas en date à l'Euro, une défaite 3-0 lors du dernier match de poule de l'édition 2013. On s'encourage comme on peut, vu la faible production de l'équipe de France féminine depuis le début de la compétition. Le jeu est beaucoup moins affriolant que par le passé, mais la force mentale, elle, a passé un niveau supérieur, à l'image de cette qualification arrachée face à la Suisse. C'est justement ce qu'il manquait jusque là aux Bleues pour enfin passer ces maudits quarts de finale, leur horizon indépassable depuis les JO 2012. Et si c'était la bonne?