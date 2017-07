Mercato: Jean-Michel Aulas dénonce «une bulle dangereuse» à propos du PSG et de Neymar

Jean-Michel Aulas, ici lors d'un match de Ligue 1 à Nancy en août. — EMILE POL / SIPA

Jean-Michel Aulas « ne veut pas qu’on dise qu’il est contre l’arrivée de grands joueurs comme Neymar », mais un peu quand même. Le président lyonnais, interrogé par le JDD, s ’est attardé sur les conséquences de la possible arrivée de Neymar au PSG dans les prochains jours.

D’abord les bons points : « C’est un transfert peut apporter une visibilité extrême à la Ligue 1 et avoir un effet positif sur le prochain appel d’offres des droits télé ». Mais on passe vite aux inconvénients selon JMA, qui prêche ici pour sa paroisse, ce qu’on ne saurait lui reprocher. « Ce gain d’attractivité ne compensera pas la perte de revenus liée à l’absence de Ligue des champions. Si Paris, au travers de moyens disproportionnés, et Monaco confisquent les deux premières places qualificatives, les autres sont exclus du système engendrant les revenus les plus importants. Ça lèse ceux qui travaillent le mieux. Par ailleurs, les chiffres annoncés contribuent à une bulle dangereuse ».

Oui c'est certain...mais moins bonne nouvelle pour les clubs qui veulent se qualifier èn Champion'S league du fait des 2 places maintenant — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) July 30, 2017

Le boss lyonnais n’a pas tout à fait tort, même si son propos était déjà valable avant Neymar, et que Monaco bénéficie d’un régime fiscal favorable depuis toujours. Ce qu’oublie Jean-MIchel Aulas, par contre, c’est que lui a aussi bénéficié de « cette bulle dangereuse » en vendant Lacazette et Tolisso pour presque 100 millions d’euros.