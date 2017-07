EN DIRECT. Mercato: Le Barça refuse de négocier avec le PSG pour Neymar... Mbappé vers un départ?...

Starbobor

Bonjour Liver. Je ne comprends pas cette histoire de négociations,j'ai l'impression que personne ne comprends vraiment cette histoire de montage financier,voilà maintenant qu'on dit que puisque Neymar devra payer lui meme la clause ça couterait non pas 222 mais 300 milions, et que le PSG chercherait a faire baisser cette note,tout en restant au minimum au montant de la clause,donc qu'en gros ils ne peuvent pas payer moins que la clause libératoire. ca pars dans tous les sens! Et on y comprends rien! De plus négocier avec le Barça après l'histoire avec Verrati c'est mission impossible non?

>> Clairement, négocier avec le Barça est compliqué pour deux raisons: Neymar est intransférable et il y a l'épisode Verratti que tu mentionnes. Pour le reste tu as bien résumé la situation. Si Paris verse 220 millions à Neymar, ça sera considéré comme une avance sur salaire ou une prime à la signature. La somme sera donc soumise à des charges qui pourraient faire grimper l'addition à 300 millions d'euros. Après, il y a autre chose à prendre en compte. Le Barça pourrait se lasser du comportement de Neymar et chercher à le remplacer par Mbappé. Dans ce cas-là, accepter le deal du PSG et plier l'affaire au plus vite pourrait être une option intéressante pour les Blaugranas. Mais là, c'est une simple hypothèse.