EN DIRECT. Euro féminin: La France défie la Suisse...Défaite interdite pour voir les quarts...

Une qualification et on oublie tout ? souffreteuse depuis le début de la compétition sans pour autant avoir compromis ses chances de voir les quarts de finale, l’équipe de France ne peut plus se cacher derrière son petit doigt. En cas de défaite face à la Suisse, tout le monde prend l’avion et rentre à la maison bien plus tôt que prévu. A priori, ça n’arrivera pas, mais si les attaquantes se montrent aussi dispendieuses devant le but que face à l’Islande ou l’Autriche, on n’est à l’abri de rien. Un motif de soulagement, quand même : la Suisse doit l’emporter pour passer, ça nous changera des coffre-forts à onze derrière. Enfin, on espère

>> Rendez-vous à 20h30 pour pousser derrière les Bleues