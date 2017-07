Salut à tous, c'est le moment tant attendu: l'étape de montagne ultime avec la montée finale vers l'Izoard, qui promet monts et merveilles. Avec quatre leaders en moins d'une minute, le Tour risque de se jouer en partie sur cette dernière ascension, longue de 15 kilomètres. Avant les coureurs devront se farcir le col de Vars et sa longue descente. Ça va être le feu! On compte sur vous.

>> Rendez-vous vers 14h pour le début du live.