PSG: Si Ben Arfa est mis au ban, c'est qu'il a rabaissé Al-Khelaïfi devant l'émir Al-Thani

Hatem Ben Arfa dans ses plus belles œuvres. Et on ne parle pas d’un slalom dans la défense adverse. Le Journal du Dimanche rapporte dimanche de nouveaux détails concernant la rencontre entre le joueur du Paris Saint-Germain et l’émir Al-Thani, le 9 avril dernier, alors que ce dernier assistait au match contre Guingamp depuis les tribunes du Parc. Date qui coïncide par ailleurs avec la dernière convocation d’HBA par Unai Emery.

Quand Hatem demande le 06 de l’émir Al-Thani

Souvenez-vous, le tennisman Gaston Gaudio avait alors surpris son monde en évoquant une grosse dispute entre l’émir et le milieu offensif du PSG. Le JDD tempère cette sortie en livrant une autre version. En allant saluer l’émir ce jour-là, Ben Arfa aurait « demandé son contact au propriétaire qatarien, précisant avec un certain culot que cela faisait des mois que Nasser Al-Khelaïfi, présent à cet instant, ne lui répondait pas. »

Jeunes joueurs (et moins jeunes), étudiez bien toute la stratégie de communication de Ben Arfa. Assimilez-tout.

Et faites l'exact inverse. pic.twitter.com/V5Lm395gFY — Charly M. (@SeriousCharly) July 16, 2017

Evidemment, le président du PSG a moyennement apprécié de voir son autorité remise en question devant le big boss et a demandé à Emery de ne plus convoquer le joueur (idée qui n’aurait pas déplu au coach basque).

Et c’est donc grâce à cette histoire qu’HBA nous abreuve de vidéos et citations toutes aussi délicieuses les unes que les autres.