EN DIRECT. Mercato: Lucas refourgué en Turquie?...Ca semble coincer pour Rami à l'OM...

10h07: Bongiorno a tutti. On se met en route tranquillou, avec la première info du jour, que j'ai l'impression d'avoir déjà lue et écrite cent fois. Cheslea et Monaco se seraient ENFIN mis d'accord pour le transfert de Bakayoko. 45 millions d'euros, c'est propre.

