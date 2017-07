09h57: On file en Angleterre, où Arsène a choisi de sortir les muscles concernant le dossier Alexis Sanchez. Pour la faire courte, le Chilien est en fin de contrat l'an prochain et aimerait bien se barrer à City. «Les joueurs ont un contrat, et on attend d'eux qu'ils le respecte», a lâché tonton Arsène. En attendant, Alexis montre ses abods à la plage

🏝 Une publication partagée par Alexis Sanchez (@alexis_officia1) le 10 Juil. 2017 à 6h31 PDT