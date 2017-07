EN DIRECT. Tour de France 2017: On va arriver dans le dur... Venez vivre en entier cette étape de déglingos

C'est LA grande étape de ce Tour. 180 kilomètres de pur bonheur (pour nous devant notre écran) ou de souffrance (pour eux sur le vélo) entre Nantua et Chambéry. Au programme: la boucherie la plus totale, avec trois cols hors catégorie au programme (la Biche, le Grand Colombier, et l'horrible Mont du Chat). Sans compte qu'il risque à priori de pleuvoir et que tout ça devrait se terminer sur une descente pluvieuse tout à fait immonde. Bref, ça va être du grand spectacle, il va y en avoir de partout, et c'est à suivre en direct et en intégralité sur 20 Minutes.

>> On se retrouve à partir de 11h50 pour suivre cette étape en intégralité...