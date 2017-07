Tour de France 2017: Coup de tonnerre, Peter Sagan est finalement exclu du Tour

Fin du Tour de France pour Peter Sagan. Après décision des commissaires, le champion du monde slovaque a été mis hors-course à la suite de son sprint plus que houleux à Vittel. Dans la roue du vainqueur du jour Arnaud Démare, Sagan a donné un coup de coude à Mark Cavendish qui a chuté à pleine vitesse dans les balustrades. L'Anglais serait lourdement blessé au poignet.

Le Slovaque, cinq fois maillot vert du Tour et double champion du monde en titre, quitte donc la Grande Boucle la tête basse, avec une victoire d'étape (lundi) et une bonne polémique.

Peter Sagan méritait-il une disqualification de la course? Les avis sont partagés. Pour l'ancien sprinter Jean-Patrick Nazon, contacté par 20 Minutes, Sagan est limite mais ne fait rien de répréhensible. «On a vu pire. C’est marquant car c’est dans les 50 derniers mètres mais c’est classique dans un sprint, dit-il. Sagan est quand même largement devant Cavendish et il met un coup de coude. Ce n'est pas une gestuelle habituelle chez lui, Cavendish est derrière... Ça ne mérite pas une disqualification». Robbie McEwen, triple maillot vert sur le Tour de France dans les années 2000, n'est pas d'accord.

I’ve now been able to watch the replay of the sprint a few times. Sagan deserves DQ on that one. Hope @MarkCavendish is ok. That was heavy