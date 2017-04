Sport

La Gazzetta dello Sport a annoncé un accord de trois ans entre Emery et la Roma.

Cet accord aurait été réalisé par le biais de Monchi.

Les deux hommes concernés ont démenti.

La rumeur enfle de plus en plus. Selon le quotidien italien Corriere dello Sport, Unai Emery aurait trouvé un accord pour un contrat de trois ans à la tête de l’ AS Roma. Un accord trouvé via Monchi, ancien directeur sportif de Séville fortement pressenti pour atterrir dans la capitale italienne la saison prochaine.

Emery d'accord avec la Roma (contrat de 3 ans) selon le Corriere dello Sport ! Accord soumis à la décision du PSG de le garder ou non... pic.twitter.com/62qAMOHOgp — Daily Mercato (@DailyMercato) April 21, 2017

Il n’y aurait qu’une seule condition pour que cette transaction se réalise : que le technicien basque arrive libre. Et pour cela, il n’existe qu’une seule possibilité : qu’Unai Emery soit licencié par le PSG en fin de saison. Compliqué. L’entraîneur espagnol a démenti en conférence de presse ce vendredi matin. « Ce n’est pas vrai que j’ai signé dans une autre équipe, je ne suis pas sur le mercato. Ma tête est à 100 % au PSG ».

Dans une interview accordée au quotidien espagnol AS, Monchi a déclaré qu’il n’y aurait pas de nouvelle collaboration avec Unai Emery pour l’instant. « J’ai parlé avec Emery récemment, mais il n’y a rien concernant un avenir commun à moyen ou long terme. Je veux qu’il reste le plus longtemps possible au PSG car cela voudrait dire que les choses se passent bien pour lui. »

