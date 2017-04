Sport

FOOTBALL L'AS Monaco se déplace à Angers avant de filer en Allemagne...

Falcao - VALERY HACHE / AFP

W.P.

ANGERS - MONACO

Ligue 1

32e journée

0-1 (Falcao)

74e: Bamba jette Fabinho comme une vulgaire chaussettte, faute pour Monaco bien sûr.

72e: MAIS C'EST QUOI CE DOUBLE-ARRET DE MALADE DE LETELLIER!! ET UN TROISIEME JUSTE DERRIERE SUR UNE TETE PLONGEANTE DE FALCAO! Le monstre!! Le type est un monstre! Prends-ça, Buffon!

70e: Angers ne lâche rien, très beau match du SCO. Ca sera dur jusqu'au bout pour Monaco.

67e: OUAAAAAH LE COUP DE TETE D'NDOYE!! Quelle puissance il donne au ballon l'Angevin... Ca duit le cadre de justesse...

65e: Lemar entre à la place d'un Bernardo Silva un peu décevant. Le Portugais avait-il la tête à Dortmund?

61e: FALCAOOOOOO QUI OUVRE LE SCORE!!! il est infernal!! Le Colombien est toujours là pour sauver l'ASM! Quel sens du placement et puis quel travail de Dirar les amis!

58e: Corner pour l'ASM suite à une bonne combinaison sur la gauche entre bernardo et Mendy. Ca ne donne rien...

54e: Jemerson est au sol... Il s'est fait mal sur une excellente intervention défensive...

52e: Par contre, autant Angers est plus mis en difficulté défensivement depuis que l'ASM a appuyé sur l'accélérateur, autant le SCO est toujours aussi menaçant offensivement.

50e: Ooooh la combinaison pour la frappe de Mendy... Le ballon est ensuite détourné par un défenseur dansles pieds de Bakayoko qui est gêné par Capelle aux six mètres. Heureusement pour Angers parce que sinon ça faisait 1-0!

49e: Corner qui débouche sur un coup-franc très intéressant pour l'ASM aux 29 mètres...

48e: Monaco est revenu sur le terrain avec de nouvelles intentions. Et obtient déjà un corner.

46e: C'EST REPARTI A ANGERS!

Les joueurs font leur retrour sur la pelouse, la 2e mi-temps va commencer.

Allez, on se retrouve pour le début du second acte. Pour les amoureux de Liga sachez par ailleurs que le Real mène au Bernabeu contre l'Atlético (1-0) à un quart d'heure de la fin.

45e: C'est la mi-temps! Monaco a beaucoup de mal et peut dire merci à Subasic! 0-0 à la pause, l'ASM devra montrer un autre visage à la sortie du vestiaire. Jardim va sans doute gueuler pendant les quinze prochaines minutes.

43e: C'est étonnant de voir Monaco jouer aussi bas. Gros match d'Angers qui réussit à installer une ligne de défense très haute.

38e: La tête d'N'Doye!!! Ca passe vraiment pas loin de la cage de Subasic!!! C'est dur pour Monaco. Vraiment très dur.

33e: OOOOOOH LE CONTRE D'ANGERS! Et le sauvetage incroyable de Suba dans les pieds de Diedhiou qui était seul face au portier croate!!

32e: C'est vraiment très dur pour Monaco qui prend le bouillon dans le jeu! Là encore, il y a un corner pour Angers et l'ASM se relance comme il le peut...

27e: Pas mal tiré de la part de Toko-Ekambi mais Suba stoppe le ballon en deux temps!

25e: Coup-franc dangereux aux 25 mètres pour Angers!

21e: Corner pour l'ASM... Glik rate complètement sa tête et s'énerve. Première mi-temps un peu pourri de la part des Asémistes pour l'instant.

17e: C'est simple, Angers mange Monaco au milieu de terrain. Plus de possession, plus de passes réussies et plus de passes gagnées.

12e: Les Angevins sont intéressants sur contre-attaque. Les hommes de Jardim doivent se méfier des courants d'air.

10e: C'est pas le match du siècle, on ne va pas se mentir hein...

7e: Subasic se fait un peu peur sur une frappe pourtant anodine de Diedhiou. Sans consqéuences.

5e: Ouuuuuh ce caviar de Bernardo Silva dans la surface mais Falcao loupe la balle de la tête de quelques centimètres. S'il la touche ça fait but à 100%...

3e: Beaucoup de duels pour le moment. Sans surprise, c'est Monaco qui a posé le pied sur le ballon.

1e: C'est partiiiiii au stade Raymond Kopa!

16h57: Les joueurs sont sur la pelouse, le spectacle va bientôt commencer.

16h50: la compo d'Angers.

H-1 avant le coup d'envoi de #SCOASM. Retrouvez le onze aligné par Stéphane Moulin ! pic.twitter.com/C2bEsGi6rx — Angers SCO (@AngersSCO) April 8, 2017

16h45: Allez, on lance tranquillement le live avec la composition des équipes. On commence par celle de Monaco.

Apparemment les Angevins sont chauds. Donnez-nous une ambiance de feu.

Vous êtes prêts à hisser haut les couleurs du SCO ?! ⚫⚪#SCOASM pic.twitter.com/yVNf2sojvx — Angers SCO (@AngersSCO) April 8, 2017

Mais c'est qu'il fait beau à Angers, dis donc...

Bienvenue au stade Raymond Kopa pour la rencontre de la 32e journée de @Ligue1 entre @AngersSCO et l'@AS_Monaco ! #SCOASM pic.twitter.com/nI8SeGI1U0 — AS MONACO 🇲🇨 (@AS_Monaco) April 8, 2017

Salut les loustics! Après le tennis (ou plutôt en même temps que le tennis), place à la Ligue 1. Monaco doit répondre à la victoire de Nice sur la pelouse de Lille par un succès sur la pelouse d'Angers pour reprendre ses distances en Ligue1. Mais ça ne sera pas facile. Les organismes commencent à être fatigués, la pression du titre se fait de plus en plus pesante et Angers est capable de faire un résultat à la maison. Bref, c'est un gros match piège pour les hommes de Leo Jardim.

>> Rendez-vous à 16h50 pour la prise d'antenne

