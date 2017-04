Sport

FOOTBALL Les Monégasques doivent oublier le cauchemar du Parc OL et retrouver leur mojo...

Eder taclé par Glik lors de Lille-Monaco, le 10 septembre 2016. - Michel Spingler/AP/SIPA

Monaco - Lille: match à 21h.

15': J'ai Marine Le Pen qui aboie dans mes oreilles, c'est pas la meilleure des conditions pour commenter un match... Sinon sur le terrain ça donne quoi ? Un gros pressing monégasque et des Nordistes qui semblent un peu perdus sur la pelouse.

13': Ce qui devait arriver arriva.

Je trouve que Toure est meilleur que Sidibe #ASMLOSC — Flo 🇲🇨 (@floflomc) April 4, 2017

12' : Première incursion toute mignonne des Lillois dans le camp adverse. Autant vous le dire, ça n’a pas duré bien longtemps.

10': Un match diffusé sur Eurosport 2, aucune folie sur les réseaux sociaux, c'est clair, ce match ne fait vibrer personne. Allez, viendez bordel, on est bien à Louis II !

9' : Bon ben Monaco a l’air d’être déjà guerri de son match face au PSG. Ça joue vite, ça joue haut, c’est le vrai Monaco.

7': Almamay Touré régale sur son côté droit. 20 piges, ce mec serait titulaire dans 80% des équipes de Ligue 1.

4': Premier bon coup-franc pour les Rouge et Blanc. Moutinho se charge de le frapper, c'est bien enroulé mais ça manque de puissance. N'empêche, en moins de 5 miunutes, les hommes de Jardim ont montré qu'ils allaient être très durs à battre ce soir.

3': Sans tous ses titulaires habituels, les Monégasques gardent la bonne mentalité et se ruent direct sur les buts de Maignan.

2': Première info de la soirée, Jardim a vraiment opté pour un gros turn-over.

1': C'est parti mes lamantins !

20h59 : Ça y est, après la qualif' de Guingamp face à Fréjus, voici les 22 acteurs monégasques et lillois qui pénètrent sur la pelouse.

20h53: Jardim valide.

20h49: Donc Jean Lassalle appelle sa femme « ma Parisienne ». Merde, je me suis trompé de live !

20h41: Sinon, pour vous planter le décor, pendant que je live ce match à la rédaction, mes collègues livent le débat de la présidentielle. Du coup j'ai même pas droit de mettre le son... Je ne vais pas entendre la folle ambiance de Louis II. VDM.

20h39: C'est bon, arrêtez tout, on a trouvé LE tweet de la soirée ! Je suis sûr que même à cet age-là, le bébé Mbappé mettait la misère au trois-quart de l'équipe sur la photo.

20h33: On enchaîne avec celle des rocailleux.

20h30: Et on commence avec la compo des clébards.

La composition des dogues pour ce quart de finale ! Allez les gars ! #ASMLOSC #WeAreLOSC pic.twitter.com/Oy347tGTkM — LOSC (@losclive) April 4, 2017

20h29: Salut bande de loubards et bienvenue chez vous, sur 20minutes.fr, pour suivre en direct ce quart de finale de Coupe de France entre Monaco et Lille. C'est bon, tout le monde est opé, tout le monde est chaud ? Ok, on peut y aller dans ce cas !

Après la gifle reçue face au Paris-Saint Germain (4-1) en finale de Coupe de la Ligue samedi dernier, les hommes de Leonardo Jardim vont devoir relever la tête ce soir et ça passe obligatoirement par une qualif'. En face, les Dogues ont l’occasion de mettre un peu de piment-sauce Dallas sur leurs cornets de frites et de faire (enfin) rêver leurs supporters. On ne va pas non plus se jouer de la flûtine, si on n’est supportersd'aucune des deux équipes ce soir, l’intérêt principal de ce match va être de voir dans quel état d’esprit les hommes du Rocher vont aborder cette rencontre. Alors, gueule de bois ou réveil de la force ? Il faudra être avec nous pour le savoir.

>> Allez les lapins, on se retrouve sur les coups de 20h30 pour vivre ensemble ce quart de finale de Coupe de France

