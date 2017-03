Sport

OLYMPISME Pourvu que ça le fasse pour 2024...

JO 2024: Strasbourg soutient Paris mais reste à distance des grandes compétitions sportives. - JP PARIENTE/SIPA

J.T. avec AFP

« Paris n’est pas candidate pour 2028. » Étienne Thobois, directeur général du comité de candidature de Paris aux jeux Olympiques 2024, n’y va pas par quatre chemins. Même si le CIO a lancé la possibilité de postuler à une double attribution, la capitale française a fermé la porte. A double tour.

« On est mobilisé pour 2024 donc je ne vois pas pourquoi on parlerait de 2028 », poursuit Thobois. « 2028, on n’a rien à mettre en face, pas de garanties, pas de projet. » Une déclaration ferme qui fait écho aux dires de Tony Estanguet, triple champion olympique de canoë, et coprésident de Paris-2024.

2024 ou rien

« Il n’y aura pas de jeux Olympiques à Paris en 2028 » a déclaré le Palois, par ailleurs membre du CIO. « Il a toujours été clair avec nos partenaires que nous étions candidats uniquement pour 2024. Notre projet n’est pas transposable à 2028. C’est maintenant ou jamais pour Paris. »

