Sport

FOOTBALL Rien ne semble compliqué pour l'attaquant du Rocher...

Kylian Mbappé fête son but lors de Manchester City-Monaco (5-3) en 8e de finale aller de la Ligue des champions, le 21 février 2017. - Ryan Browne/BPI/Shutter/SIPA

Aymeric Le Gall Twitter

Alors, prendra, prendra pas ? Alors que Didier Deschamps s'installera à 14h sur l’estrade de la salle de presse de la Fédération pour dévoiler la liste des 23 joueurs convoqués au prochain rassemblement de l’équipe de France, la question qui fait trembler la France entière (on plaisante à peine) est de savoir si oui ou non Kylian MBappé sera de la partie.

Déjà plutôt brillant depuis quelques mois, le jeune prodige monégasque explose tout sur son passage ces dernières semaines et n’a jamais semblé aussi proche d’un premier appel sous les drapeaux. Et ce n'est pas son nouveau but inscrit mercredi soir lors de la belle qualification de Monaco face à Manchester City qui fera baisser sa cote. Il serait le premier joueur depuis Serge Chiesa (en 1969 !) à être appelé avant ses 19 ans.

Equipe de France: Deschamps reconnaît le talent d'Mbappé mais ne s'enflamme pas pour autant https://t.co/KIKhu6kRuR pic.twitter.com/7aPZbvFEBv — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) March 7, 2017

Interrogé à ce sujet lors d’une interview accordée à L’Equipe, le sélectionneur des Bleus s’est pourtant montré prudent : « Kylian est très jeune, mais il est très bon. A à peine 18 ans et trois mois, le potentiel est là. C’est vrai qu’on parle beaucoup de lui mais ne brûlons pas les étapes. Il va devenir international ? Normalement oui. Quand ? Je ne sais pas».

Le problème, c’est que le bougre n’a besoin de personne pour brûler les étapes. Il le fait très bien tout seul. Mieux, il les crame les unes après les autres sans jamais sembler dépassé par les évènements.

17 titularisations.

16 buts.

6 passes décisives.



18 ans et 2 mois.@KMbappe — David Wall (@1DavidWall) March 15, 2017

Pourtant, même si tous les signaux sont au vert pour lui, l’histoire récente des jeunes pépites et de l’équipe de France ne plaide pas encore en sa faveur. Pour s’en convaincre, il suffit de se replonger dans les derniers cas concrets, débarqués en bleu à l'âge de 19 ans.

Elles ont fait quoi, les autres perles françaises ?

Quand Anthony Martial déboule en équipe de France, fin août 2015, celui-ci sort de deux saisons pleines avec l’AS Monaco et compte déjà plus de 70 matchs en pro pour 15 pions. C'est d'ailleurs lors de son premier appel à Clairefontaine qu'il rejoint Manchester United pour un énorme transfert.

Deux mois après le Golden Boy, c’est Kingsley Coman qui débarque. A cette date, la petite fusée vient tout juste de quitter la Juventus (avec laquelle il a joué une vingtaine de rencontres) pour rejoindre le Bayern Munich. Très utilisé par Guardiola, il prouve rapidement qu'il a sa place dans un très grand club.

Août 2016, Ousmane Dembélé arrive. Il ne compte qu’une petite saison de L1 dans les pattes avec le Stade Rennais (premier match en pro début novembre 2016), l'ailier est convoqué chez les Bleus après les forfaits de Fékir et Lacazette. Bon, il faut quand même préciser que le Flash-Gordon de l’Ille-et-Vilaine venait de signer au Borussia Dortmund où il avait fait des étincelles dès les premiers matchs de l’intersaison.

Une précocité de dingo

Ce qu'on retient, c'est qu'en général, Didier Deschamps envoie la première convocation une fois que les mecs ont goûté au très haut niveau sur la durée. Si Mbappé a brillé face à City, son CV à 17 titularisations en pro (dont deux en Ligue des champions) est encore maigrichon. Le truc, c’est qu’on a la sensation que rien ne lui est impossible.

D'autant que Didier Deschamps est connu pour savoir comment faire pour lancer les gamins dans le grand bain. « Avec son expérience de joueur et de sélectionneur, il sait ce que c’est que de passer un cap et d’intégrer la sélection, témoigne Fabrice Abriel, son ancien joueur à l’OM. Il maîtrise tellement l’environnement de l’équipe de France qu’il sait parfaitement ce qu’il faut dire ou faire pour bien intégrer les petits jeunes qui arrivent. » Quitte à prendre le risque d'en appeler un de 18 ans?

Mots-clés :