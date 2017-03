Sport

FOOTBALL L’Olympique de Marseille va tenter de se relancer face à Monaco en huitièmes de finale de Coupe de France...

Valère Germain et Jacques-William Vainqueur, le 15 janvier 2017, à Marseille. - PDN/SIPA

B.D.

OM - ASM: 0-1

Moutinho (18e)



38': Bon, bon, bon, l'OM ne montre rien. RIEN.

35': Enfin les supporters de l'OM vont me dire qu'il a quand même sifflé le coup-franc du but, où il n'y avait effectivement pas grand-chose...

34': L'arbitre siffle rien. C'est pas toujours juste, mais extrêmement plaisant à voir.

31': Le public du Velodrome tente de réveiller son équipe. Mais on sent que les supporters de l'OM sont au bord de la crise de nerfs...

29': Ahah. Les bons vieux souvenirs...

Frappe de Bakayoko largement au dessus. Ça rappelle des souvenirs au Vélodrome

27': Ahah Jérôme Alonzo: "Doria Il peut pas se faire manger de la tête par Germain, il a pas le droit". Apparemment si.

25': Sertic fait plutôt son match en défense côté OM. Pas une mauvaise recrue du tout.

22': Qu'en pense Paul Le Guen?

20': A ce niveau-là c'est hyper chaud le mur qui se fait transpercer. Super chaud...

18': LE BUUUUT DE MONACO ! Coup-franc de Moutinho sur lequel le mur de l'OM se désagrège totalement. Le ballon passe au milieu, tape le poteau puis Pelé et rentre.

15': Encore une frappe trop molle de Thauvin, ça fait deux déjà...

13': Mbappe déjà que Manchester City lui faisait pas peur, alors Doria Rolando il fait un peu ce qu'il veut là

10': Pas mal cet enchaînement N'Jie -> Thauvin. Dommage que la frappe du gauche de Flotov manque un peu de puissance.

6': Séquence de deux minutes très chaude dans la surface de l'OM. Mais Doria et Pelé sauvent la maison pour le moment...

3': Bon les Marseillais ont l'air d'avoir envie. C'est la base.

1': C'est parti ! Et quel plaisir de voir une vraie pelouse après le massacre de Niort...

21h04: Défense à cinq côté OM. C'est drôle ambitieux ça... Enfin on les comprend ils sont un peu dans le dur en ce moment.

21h: Salut les amis. On vient de suivre la qualification du PSG, on va voir qui va le rejoindre en quarts de finale. L'OM et Monaco s'affrontent dans le choc de ces huitièmes. Tout de suite les compos:

OM: Pelé - Sakai, Sertic, Rolando, Doria, Bedimo - Vainqueur, Lopez - Thauvin, Njie, Payet.

ASM: De Sanctis - Touré, Raggi, Jemerson, Mendy - Bakayoko, Moutinho - Dirar, Jorge - Germain (cap.), Mbappé

20h05: Evidemment, on ne vous laisse pas seuls avant la prise d'antenne. Un peu de lecture, ça ne fait pas de mal.

>> Monaco fait flipper l'OM, pas encore remis de la fessée infligée par le PSG, à lire juste ici

>> Investir 50 ou 60 millions sur un seul joueur au mercato? «Why not», répond McCourt, à lire là

20h05 : Bonsoir tout le monde! Gros match ce soir pour l'OM. La dernière fois qu’ils ont rencontré Monaco, c’était déjà au Vélodrome et Marseille en avait pris quatre (sans parler de la fessée que l’OM a reçue le week-end dernier par le PSG). Ce soir c’est l’heure de vérité pour les Olympiens. Raclée ou rebond marseillais ? Les hommes de Rudi Garcia jouent une place en quart de finale de Coupe de France, mais la tâche s’annonce ardue malgré les absences de taille côté monégasque (Falcao, Subasic, Glik…) L’objectif ce soir étant d’éviter une nouvelle humiliation, voire de sortir un exploit de (presque) nulle part.

>> On se retrouve à 20h50 pour suivre la plus belle affiche de cette soirée de Coupe de France

