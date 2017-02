Sport

CHAMPIONNATS DU MONDE Martin Fourcade décroche le bronze malgré un tir moyen...

Martin Fourcade vise une première médaille d'or sur ces mondiaux - FRANCK FIFE / AFP

W.P.

BIATHLON

Championnats du monde

Sprint messieurs (10km)

1)Doll

2)J.Boe

3)Fourcade

Allez, c'est l'heure de fermer ce live. Merci à tous d'avoir suivi cette course en notre compagnie. On se retrouve très vite pour toujours plus de biathlon et de ski. En attendant, Lyon joue à 17h et ça se passera aussi sur 20 Minutes, avis aux intéressés.

L'essentiel est assuré: Martin a limité la casse pour la poursuite ET il a mis une raclée aux Russes.

16h00: On est un peu déçus par cette troisième place, mais en vrai, faire un podium avec un 8/10 c'est une sacré perf'!

15h56: C'EST DOLL QUI GAGNE LA COURSE! BOE ECHOUE A MOINS D'UNE SECONDE!

15h54: SEULEMENT QUATRE SECONDES D'AVANCE POUR BOE SUR DOLL! Ca sent définitivement le bronze pour Fourcade.

15h51: Ca va être très dur pour Johannes Boe qui a l'air vraiment moins fort que Doll sur les skis!

15h50: En attendant Boe; Doll prend la tête! Il met plus de 20 secondes à Fourcade! Immense l'Allemand!

15h48: POUAAAAH LE DERNIER TIR DEBOUT DE BOE! PARFAIT! 10/10! Quelle machine!

15h47: Belle course de l'Américain Bailey qui en finit à la deuxième place derrière Martin!

14h46: Merde, il se passe trop de choses, je vais finir par perdre le fil de la course. Il y a des 0 faute qui sorte de partout d'un coup, c'est n'importe quoi.

15h41: Tarjei Boe et Svendsen sont a priori out. Par contre Johanes Boe risque de faire très mal...

15h41: Les Boe sont chauds! Il n'y a quasiment plus de vent... Ca risque de passer devant Fourcade cette fois-ci. ET LE 10/10 POUR DOLL! Il suffisait de parler. Il va falloir résister sur les skis pour l'Allemand. Ou plutôt craquer si possible, hein.

Mythique: Ahhhhh! Le tir! Le tir! Martin! Dommage que tu pêches un peu dans cette discipline car au ski tu es le meilleur!

>> Et de très loin!

15h38: Suspense absolument insoutenable...

fourcade il nous tue de partir 4, l'attente est plus dure qu'en salle d'accouchement — Philippe (@philousports) February 11, 2017

15h35: Aie, aie, aie... Tarjei Boe... Sans faute sur le tir couché et c'est rapide sur les skis...

15h32: Ouhloulou ça va se jouer à rien du tout entre Ole Einer et Martin! Le Norvégien garde une seconde d'avance sur le dernier intermédiaire...

15h31: En parlant des Norvégiens, il reste les autres, à savoir Svendsen et les frères Boe. Autant dire que Martin est très loin d'avoir gagné.

15h30: ANEV FINIT DEUXIEME!! BJORNDALEN SORT AVEC DEUX SECONDES D'AVANCE SUR FOURCADE SUR LE DERNIER TIR!

15h28: SHIPULIN SE TROUE SUR LE DEBOUT!! L'essentiel est assuré pour Fourcade. Même pour la poursuite ça va être chaud.

15h27: Anev n'a plus que deux secondes d'avance sur Fourcade!! On prie pour que le Bulgare craque!

15h26: SCHEMPP SEULEMENT TROISIEME! C'est bon, c'est très bon!

15h25: Schempp qui a perdu 6/7 secondes sur la première partie du final. C'est dire à quel point Martin a charbonné sur les skis.

15h23: Anev est sorti en tête devant Martin (-11 secondes) au dernier intermédiaire. On va voir s'il réussit à tenir la distance...

15h21: Pendant ce temps, Ole Einar la légende fait un sans-faute sur son tir couché. Attention à Bjorndalen. Ne jamais enterrer le dieu du biathlon.

15h20: UNE FAUTE POUR SCHEMPP ET SHIPULIN! Ca va être super serré!!

15h18: Personne n'arrive à tirer aujourd'hui. Avec ces bêtises je fais finir par croire à une médaille voire une victoire de Fourcade...

15h17: OOUUUUH PEIFFER QUI CRAQUE! QUI CRAQUE COMPLET AU DEBOUT! Deux fautes. C'est bon çaaaaa!

14h16: Simon Desthieux qui fait un malheureux 3/5 au coucher... Désastreux sprint pour les Français.

Fourcade au micro de La chaîne L'Equipe: « C'est le jeu. Il y aura plus fort que moi aujourd'hui. Sans doute plus de trois plus forts que moi. J'ai essayé de limiter la casse en vue de la poursuite. »

15h12: Tir debout désastreux pour QFM qui finit à 6/10. C'est très, très dur...

15h11: C'EST FINI POUR FOURCADE! Premier pour le moment! Encore un énorme temps sur les skis... On ne pourra pas lui reprocher de ne pas avoir tout donné.

15h10: EH VOILA, PEIFFER QUI REUSSIT SON TIR COUCHE! Aie, aie, aie... C'est mauvais pour Martin ça.

15h09: Par contre lui, s'il cartonne au tir, il sera dur de lui résister...

Peiffer dans les temps de Fourcade au KM 1.1 #hochfilzen2017 pic.twitter.com/XdXQt61iW0 — Esprit Glisse (@EspritGlisse) February 11, 2017

15h06: Bonne nouvelle, Eberhard fait aussi 8/10, ça fait un client hors d'atteinte.

15h04: Bon, après le gars est en tête à la sortie du deuxième tir tant il est rapide sur ses skis... Mais face aux favoris ça risque de ne pas suffire.

15h03: RAAAAAHHHH MAIS TU NOUS FAIS QUOI MARTIIIIIN??? Encore une faute #Déception...

15h02: Martin Fourcade arrive sur le pas de tir pour le debout!

profitrol

Perso pour le sprint j'ai plus peur de Svendsen Schemp et Eberhard (qui est chez lui en plus) que de shipulin :O

>> Petite pièce sur Schempp pour moi... Surtout s'il tire comme avant-hier.

14h58: Du coup pour le moment notre Fourcade est deuxième à seulement trois secondes de Savitskiy, qui a lui fait un sans-faute.

14h57: Les spécialistes sont unanimes... Ca va être dur pour Martin. Mais il a déjà gagné des sprints avec une faute. Faudra faire un clean sheet au debout.

Aïe grosse faute sur la première. Va falloir jouer serré Martin. — Pierre B. (@Pierre_B_y) February 11, 2017

14h55: NOOOOOOON UNE FAUTE POUR MARTIN FOURCADE! ARRRRGHHH

14h54: Allez Martin est sur le pas de tir!

14h52: A peine deux kilomètres de course et Martin met déjà 10 secondes à la concurrence sur les skis. Le Tony Martin du ski.

Bagger: Il va en chopper plus d'une ! Go Martin une fierté pour notre pays ce mec

>> Perso, je n'accepte qu'un 100% en individuel de sa part. Je sais qu'il peut le faire.

14h47: LE FAUVE EST PARTI! Fourcade se mordait les lèvres sur la ligne de départ. Le bonhomme est chaud.

14h45: Allez c'est parti! Le premier dossard, Vladimir Iliev, vient de s'élancer!

14h40: Evidemment, je vous attends nombreux dans les commentaires. Ca va être la fête comme toujours!

14h35: C'est parti pour ce live! Début de la course dans dix minutes. Le temps pour nous de bien s'échauffer.

Je vous laisse avec un peu de lecture sur le conflit Fourcado-russe. Il est très important de comprendre le contexte géopolitique du biathlon contemporain. Oui, oui.

>> Dopage, troll et faits de course... Pourquoi le ton monte entre Fourcade et les biathlètes russes, à lire juste ici

Bonjour à tous! On commence ce samedi de sport par du biathlon. « Encore », me direz-vous. Oui, encore. Parce que c'est les mondiaux de ski et que Martin Fourcade a plein de médailles d'or à aller chercher, dont une aujourd'hui sur le sprint de 10 km. Plus que la breloque, notre méga champion aura sans doute pour objectif de terminer devant ses ennemis russes. Remarque, si tu termines premier Martin, tu seras forcément devant Shipulin et Loginov.

>> Allez, on se retrouve à 14h35 pour le départ de ce live.

