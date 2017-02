Sport

FOOTBALL Les Bleus gagnent une place sans jouer...

Antoine Griezmann lors du match France-Bulgarie, le 7 octobre 2016. - J.E.E/SIPA

J.L.

Du grignotage de professionnel. Place par place, match par match (même sans jouer), mois par mois,l’équipe de France grimpe au classement Fifa. Les Bleus, à peine dans le top 30 il n’y a pas si longtemps, se retrouvent désormais aux portes du top 5, ayant dépassé la Colombie en raison de savants calculs qui nous dépassent.

CLASSEMENT FIFA

Dans le top 10, l'@equipedefrance 🇫🇷 est la seule équipe à gagner une place : https://t.co/tCEQlXavr4 pic.twitter.com/FB5c4h0uZo — FIFA.com en Français (@fifacom_fr) February 9, 2017

Un Top 5 toujours mené par l’Argentine (1635 pts), bien calé à la première place, devant le Brésil (1529 pts) et l’Allemagne (1433 pts). Suivent le Chili (1386 pts) et la Belgique (1371 pts), dans le viseur de l’équipe de France. Les principaux bénéficiaires du nouveau classement se trouvent bien sûr en Afrique. le Cameroun, vainqueur de la CAN, réalise la meilleure progression avec 33 places de gagnées (29e). L’Egypte, finaliste a, elle, gagné 12 place.

