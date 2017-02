Sport

Ligue 1 - 24e journée

OM-Guingamp

0-0

45e: GOMIIIIIIIIS VAN PERSIE POUR LE 1-0! Très belle tête plongeante de Bafé qui ouvre la marque!

23e: ON N'ETAIT PAS LOIN DU PAYETAZO! Très belle action individuelle de l'international français qui butte sur Johnsson malgré une frappe bien travaillée!

20e: Stéphane Guy précise que l'année dernière, OM-EAG avait été l'un des pires matchs de la saison. On se dirige vers un doublé pour cette affiche. Purge.

16e: Bon bah c'est pas le match du siècle pour le moment... Vous faites quoi pour tuer le temps devant ce match? Dites-moi tout.

11e: COCOOOOO! Oh c'est dommage! Joli mouvement collectif de l'EAG. S'il cadre c'est but. Pelé était aux fraises, comme souvent...

8e: OH SAKAI LA LOURDE CHUTE! Il aurait pu se faire super mal sur cette chute à 10 mètres du sol... Coco ne joue pas le duel et le Japonais passe par-dessus. Il tombe la tête la première mais se relève aussitôt. Il est costaud, Sakai.

6e: J'attends vos pronos hein. Moi je vois un 2-1 pour l'OM.

4e: Pour le moment l'OM passe beaucoup par le côté droit. Sakai-Thauvin, ça fonctionne bien.

1e: C'EST PARTI AU VELODROME!

20h58: La compo guingampaise...

Le Onze Guingampais face à l'Olympique de Marseille ! #OMEAG pic.twitter.com/DeNxTz8aIb — En Avant de Guingamp (@EAGuingamp) February 8, 2017

20h55: Payet est titulaire mes chers amis! Habemus Dimitri.

Supporters marseillais, attention à cet homme: bon, ok, vous ne pourrez pas l'arrêter depuis votre canapé, mais a priori il va vous faire mal.

Re bonsoir à tous ceux qui étaient avec moi sur le multiplex Ligue 1 de 19h, bonsoir tout court à ceux qui débarquent maintenant. Il est temps d’en finir avec cette journée de milieu de semaine. Et de fort belle manière puisque l’OM reçoit l’EA Guingamp au Vélodrome. Je vous préviens tout de suite, s’il y a bien un match sur lequel il ne faut pas parier, c’est celui-là. Entre l’imprévisible Marseille et la vaillante équipe guingampaise, capable de taper sans broncher l’Olympique Lyonnais et d’être dans le coup pour les places européennes, bien malin sera celui qui réussira à prédire le résultat de ce match.

