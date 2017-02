Sport

FOOTBALL AMERICAIN Martellus Bennett se passera de la traditionnelle rencontre avec le président américain...

Marcellus Bennet après la victoire des Patriots, le 4 février 2017. - Gregory Payan/AP/SIPA

J.L.

La victoire n’a pas tourné la tête de Martellus Bennett. Sympathisant de la cause « Black lives matter » et opposant notoire à Donald Trump durant sa campagne, le tout récent vainqueur du Superbowl avec les New England Patriots a confirmé qu’il ne souhaitait pas particulièrement se rendre à la Maison Blanche pour rencontrer le président en exercice, une habitude pour tous les champions des sports majeurs aux Etats-Unis.

« Là tout de suite, j’ai juste envie de profiter et de faire la fête, je n’ai pas trop pensé à la suite. Mais je ne vais pas y aller. Les gens savent quelle est mon opinion sur ce sujet, il suffit de me suivre sur twitter ». Bennett devrait être le seul joueur des Patriots à refuser cette rencontre rituelle, mais il ne craint pas que son choix passe mal auprès de ses coéquipiers : « On ne parle pas de ce genre de choses entre nous. Chacun a ses opinions, et chacun est accepté tel qu’il est ». De son côté, Tom Brady, le désormais mythique quaterback des Patriots, ne devrait pas se creuser la tête aussi longtemps. Le compagnon de la top-modèle Gisèle Bundchena été asticoté pour ses liens d’amitiés avec Donald Trump, « un super copain de golf ».

Here are Martellus Bennett and Devin McCourty raising their fists for the National Anthem. Patriots, both. pic.twitter.com/rDilAEaCUj — Robert Klemko (@RobertKlemko) September 12, 2016

