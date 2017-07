Bitcoin: Le Russe arrêté en Grèce pourrait être lié au casse du MtGox

Dans la nouvelle série de Netflix Ozark, Jason Bateman a trois mois pour blanchir 8 millions de dollars pour un baron de la drogue. C’est presque de l’amateurisme : un Russe de 38 ans a été arrêté en Grèce, et il est soupçonné d’avoir utilisé un marché Bitcoin pour blanchir 4 milliards de dollars (3,4 milliards d’euros) depuis 2011. Il pourrait être lié au casse du MtGox, lors duquel l’équivalent de plusieurs centaines de millions de dollars avait disparu en 2014.

Alexander Vinnik, 38 ans, a été arrêté mardi dans le département de Chalcidique, zone balnéaire près de Thessalonique, deuxième ville grecque, ont annoncé les autorités mercredi. Il aurait blanchi cette somme faramineuse via le mystérieux marché d’échange bitcoin BTC-e. De manière plutôt suspecte, le site russe est en « maintenance » depuis mardi, ce qui suggère que Vinnik y joue un rôle central.

Là où les choses deviennent plus intéressantes, c’est qu’une partie des bénéfices illégaux générés par le fraudeur présumé serait liée à la faillite du marché d’échange MtGox selon la police grecque.

L’ancien responsable du MtGox, le Français Mark Karpelès, actuellement jugé au Japon pour détournement de fonds, a d’ailleurs salué l’arrestation « du voleur du MtGox ».

#MtGox #Bitcoin thief arrested in Greece yesterday. Props to all the people who have worked on this incl. @nikuhodai https://t.co/xPP2U3mIBR