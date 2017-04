Kamoulox: François Fillon fait une interview Snapchat avec le filtre «lunettes hippies»

François Fillon fait une interview Snapchat — Capture Twitter

« Jean-Michel, j’ai trouvé comment rendre François djeuns ! » – « T’es sûr ? » Snapchat va diffuser toute cette semaine des interviews des candidats à la présidentielle, qui seront disponibles 24 heures. Le premier à s’être lancé ce lundi 17 avril est François Fillon. Avec le filtre « lunettes hippies » (apparemment son préféré), le candidat Les Républicains a répondu en direct aux questions des utilisateurs de l’application.

Retrouvez mon interview sur @Snapchat dans la section Discover, pour 24 heures seulement ! pic.twitter.com/L6Hz5ZmhaV — François Fillon (@FrancoisFillon) April 17, 2017

Prix du kebab, égalité salariale entre les femmes et les hommes, retour de Karim Benzema en équipe de France ou encore possibilité d’embauche en tant qu’assistant parlementaire : François Fillon s’est donc exprimé sur divers sujets, le plus sérieusement du monde, avec d’énormes lunettes rondes changeant de couleur. Évidemment, l’idée plus ou moins réussie, d’être « swag » n’a pas laissé les internautes indifférents.

@Lustucrew "Quand t'es vraiment désespéré" Je crois que cette image va me faire la journée... — Romain Pras (@yownos) April 17, 2017

@yownos Qui imagine le général de gaulle faire le con sur snapchat ? — Lustu (@Lustucrew) April 17, 2017

@FrancoisFillon @Snapchat C'est lamentable...Vous nous avez vraiment rien épargné dans cette élection...supprime ! — Hérétique (@Sansdieux) April 17, 2017

Tous les candidats doivent se prêter à l’exercice. On se demande bien quel filtre Benoît Hamon choisira mardi 18 avril…