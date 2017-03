By the Web

SURNATUREL Une mère a posté sur Facebook une photo où certains croient distinguer un esprit... Intox?

Capture d'écran de la photo postée par Jessica Ogletree qui assure sur Facebook qu'un inconnu s'est glissé dans la photo de sa fille. - Facebook

Terrifiante pour certains, grossier montage sur Photoshop pour d’autres, une photo d’une adolescente américaine fait le tour du Web depuis quelques heures. Et suscite bien des débats du Pérou aux Etats-Unis.

Une présence sur la photo inexplicable

Ce vendredi midi, vers 12h30, Jessica a publié cette photo et le récit qui l’accompagne, provoquant la curiosité de bien des internautes. A première vue, rien de très inquiétant sur ce cliché de Haley Ogletree, sa fille de 13 ans, qui pose tout sourire (et toutes bagues dehors) sur le siège arrière d’un pick-up à Tifton. En deuxième plan, on distingue son frère de dos… et un homme noir qui semble lui parler.

Mais Jessica, la mère des deux adolescents assure dans son post sur Facebook que ses deux enfants étaient absolument seuls avec leurs grands-parents pour cette virée dans les bois.

Sur le réseau social, elle précise : « Cette photo a été prise par ma fille de 13 ans aujourd’hui à Paradise à Tifton (Géorgie). Vous pouvez voir mon fils Kolton à l’arrière mais aussi un homme à sa droite !!! Cet homme n’était PAS avec eux aujourd’hui et il n’y avait personne d’autre à l’endroit où ils pêchaient ! Les seules personnes présentes étaient Haley, Kolton et leurs grands-parents Dennis et Vera. Haley parcourait ses photos quand elle a vu ça. Inutile de vous dire qu’elle était terrifiée et qu’elle m’a appelé ! Moi je trouve que c’est chouette car c’est l’anniversaire de Kolton aujourd’hui et il a capturé le plus gros poisson qu’il a jamais pêché ! C’est comme si l’homme était content pour lui ! »

La photo devient virale

Comment expliquer que ce visage se soit glissé dans la photo ? Le mystère a en tout cas passionné bien des internautes : plus de 7.500 personnes ont liké le post, qui a récolté 3.500 commentaires. Première hypothèse : cette femme ne dit pas forcément la vérité, étant donné qu’elle avoue ne pas avoir été sur place et sa fille n’a peut-être pas vu cet homme. Autre possibilité : Diogenes Acosta souligne que cela peut être « le reflet de quelqu’un qui est devant la voiture, on voit que l’homme regarde dans la direction inverse ».

Photoshop ou esprit ?

Certains font appel au surnaturel pour expliquer cette présence mystérieuse : il s’agirait d’un fantôme ou d’un esprit. Si certains sont excités ou anxieux à cette idée, d’autres multiplient les anecdotes pour assurer qu’ils croient aux esprits. Shereen Akim raconte écrit ainsi que « l’ami de ma mère a pris une photo de son petit-fils qui venait de naître et son père, décédé, est apparu sur la photo. Alors je crois complètement à cette histoire. »

Mais d’autres, plus pragmatiques, assurent que Photoshop fait des miracles : Ainsi Bebe s’énerve dans les commentaires : « Photoshop, les gens. Ne soyez pas dupes. Ils ont réussi à être célèbres, à attirer l’attention, des likes et des commentaires. Bravo de nous dire à quel point vous avez besoin d’attention. Tellement triste. » Pour RJ Reyes, aucun doute, il s’agit bien d’un photomontage : « C’est clairement Photoshop. Si vous zoomez dans le coin gauche de l’ombre, vous pouvez voir les pixels et les blocs carrés. C’est tellement fake ! »

Et pour démêler le mystère, certains conseillent à la mère de famille de faire examiner la photo par des experts, de demander aux villes alentour si le visage de cette personne n’est pas connu… Enfin, un internaute suggère ironiquement à Jessica que ses enfants ont pu lui faire une farce. John R. Wilson répond ainsi : « Maman, vos enfants en savent plus que vous sur les images. Vous devriez leur interdire Photoshop pour une semaine pour les punir ! »

