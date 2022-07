Tour de France 2022 EN DIRECT: Un dernier chrono pour la route avant la quille... Suivez la 20e étape avec nous

Yoooooo tout le monde ! C'est l'heure, déjà, de l'avant-dernière étape de ce Tour de France. On sait, comme nous, vous êtes tristes. Mais avant le traditionnel défilé sur les Champs demain, on va profiter de ce joli chrono qui nous est offert sur les routes du Lot. Bon, plus trop de suspense pour le maillot jaune, sauf ENORME contre-performance de Jonas Vingegaard, c'est gagné pour le Danois, au moins aussi fort que Tadej Pogacar dans l'exercice. On jettera un oeil attentif en revanche à la performance de David Gaudu, dont ce n'est pas la tasse de thé et qui devra résister à Quintana, Meintjes voire Vlasov pour conserver sa 4e place. Les 2'30 de marge ne seront pas de trop pour le Breton. Autre interrogation, est-ce que le glouton Wout van Aert ira jusqu'à gagner ce clm ?

>> Rendez-vous vers 15h00 pour suivre ça ensemble !