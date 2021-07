Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live pour vivre la 19e étape du Tour de France entre Mourenx et Libourne ! Une étape de plaine qui ne devrait pas échapper aux sprinteurs après la fin des étapes de montage et avant le contre-la-montre vers Saint-Emilion ce samedi. Une seule question aujourd’hui : Mark Cavendish va-t-il battre le record de victoires d’étape d’Eddy Merckx ?

> Rendez-vous à 15h pour suivre tout ça !