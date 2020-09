Tour de France EN DIRECT : C'est l'heure de sabrer le champagne... Venez voir Pogacar parader en jaune avec nous...

Un sentiment de mélancolie et de nostalgie anticipée nous envahit toujours à l'heure de dire au revoir au Tour de France. Cette année peut-être un peu moins que les autres. On est déjà bien content d'avoir eu notre dose d'adrénaline pendant trois semaines. Certes, sans public ni victoire française un 14 juillet, mais mesurons notre chance. Au plus haut de la pandémie, nous ignorions si le vélo reprendrait ses droits d'ici la fin de l'année. Il l'a fait, et de quelle manière! On s'est parfois (souvent?) endormis au rythme du coup de pédale de la Jumbo-Visma, mais si c'était le prix à payer pour voir un rookie renverser le chateau de cartes au buzzer, alors ça en valait la peine. Profitons de la dernière étape, du dernière sprint avant de passer à la suite. Petite satisfaction : sauf catastrophe, le prochain Tour arrivera plus vite que d'habitude.

>> Rendez-vous à 16h45 pour le début de ce live