Sébastien Chabal avec un micro, on connaissait (coucou les Enfoirés). Sébastien Chabal avec un micro en homme des cavernes à Hong Kong, un peu moins. L’ancien rugbyman et international français a fait le show vendredi en ouverture du mythique tournoi de rugby​ à 7 d’Hong Kong.

😂😂😂 "Things I never thought I'd see on a Friday afternoon...". Hilarious commentary as @FFRugby legend @sebchabal performs a classic sevens anthem at the #HK7s pic.twitter.com/njO2rcodWD