Colombo: Les images des caméras de l'hôtel d'Edimbourg confirment qu'Iturria ne s'est pas battu dans la rue

Personne ne croyait version à son histoire. Un joueur de l’équipe de France qui se serait ramassé une table de nuit en rentrant bourré de soirée, c’était un peu trop gros pour être vrai, surtout depuis l’affaire Bastareaud. Sauf que, visiblement, Arthur Iturria dit vrai. Lors de la désormais fameuse soirée arrosée d'Edimbourg, le deuxième ligne de l’équipe de France et de Clermont ne s’est a priori battu avec personne d’autre que sa table de nuit, comme il l’expliquait au Midi Olympique il y a quelques semaines.

« Je suis rentré aux alentours de 3 heures à l’hôtel. Quand je suis arrivé, Sébastien Vahaamahina avec qui je partageais la chambre a été surpris dans son sommeil. Il s’est retourné et a allumé la lumière. Je lui ai dit d’éteindre, ce qu’il a fait. Et j’ai sauté dans mon lit. Sauf que je n’ai pas sauté sur mon lit, mais à côté. Et je me suis ouvert le visage en heurtant l’angle de la table de nuit. »

Iturria n’a aucune égratignure sur le nez lorsqu’il est rentré de soirée

Selon certains journalistes, Iturria se serait blessé - 15 points de suture au niveau du nez - lors d’une bagarre de rue au beau milieu de la nuit. C’est pour contrer cette théorie qu’Iturria a fait la démarche de demander les images de caméras de surveillance de l’hôtel. Et c’est Rugbyrama qui les diffuse, ce vendredi soir, prouvant qu’Iturria n’a aucune égratignure sur le nez lorsqu’il est rentré de la soirée.

On le voit en effet dans l’ascenseur de l’hôtel, le nez en parfait état, aux alentours de 3 heures du matin.