Roland-Garros - 2e tour EN DIRECT : On se réveille au son des parpaings de Wawrinka... Suivez le live de la journée avec nous

Yo les Minutos, prêts à passer une nouvelle journée ensoleillée à Roland-Garros ? Non ? Evidemment puisque c’est ironique, au sens propre comme au figuré. Il va faire un temps dégueulasse dans le 16e et on risque en prime de ne plus avoir de Français dans le tableau masculin d’ici la fin de la journée. Bref, une journée une fois de plus sponsorisée par les antidépresseurs qu’on tâchera de rendre à minima drôle et au mieux joyeuse malgré tout. Voilà à quoi on en est réduits, à être des marchands de bonheur. Mais bon, c’est comme ça, c’est 2020, il faut être capable de flexibilité au boulot donc je fais ce qu’on me demande. Et puis bon, il nous restera toujours de beaux matchs à voir quand il n’y aura plus de Français.

>> On prend l’antenne à partir de 11h