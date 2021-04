Salut les footix, j'espère que ça mange pas trop de chocolats. Ah non, merde, ça c'est demain. En attendant que Jésus ressuscite, je vous propose ni plus ni moins que LE match attendu de cette dernière partie de saison entre le Paris Saint-Germain et le Losc, qui dominent la Ligue 1 avec 63 points chacun. Autant dire que le vainqueur prendra une belle option dans la course au titre même si Monaco continue de prouver qu'il faudra compter eux et que l'OL n'est pas non plus à des années lumières de la première place. On est quand même tenté de dire que si le PSG gagne, les carottes seront cuites (mais encore un peu croquantes, quoi c'est pas ici le live Top Chef?). Le Losc a donc tout intérêt à ressortir vivant du Parc des Princes. Le suspense est total.

>> Rendez-vous à 16h40 pour le début du live