Yo les Minutos ! Fini le mercato, place au football, le seul qui compte, celui qui se joue à 11 contre 11, et à la fin c’est le PSG qui gagne la Ligue 1. Mais pas forcément tous ses matchs. Paris reçoit Montpellier au Parc. Le MSHC, 4e du championnat rappelons-le, avec dans ses rangs un Andy Delort encore un peu rancunier envers Neymar et Paredes pour leur supposé mauvais comportement au match aller. Ça pourrait bien être intéressant, tout ça. A priori, ça suffira pas vu que le PSG se balade un peu en ce moment. Mais attention, on disait la même chose avant le match contre Monaco, donc méfiance. Je vous laisse une petite heure pour vous préparer psychologiquement à ce feu d’artifice de football qui nous attend (non).

>> Début du live à 17h15