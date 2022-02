JO 2022 EN DIRECT : Le slalom parallèle en bouquet final... Suivez avec nous la dernière journée

Bonjour les meilleurs !!!!

Oui vous êtes les meilleurs car vous nous avez suivis pendant plus de deux semaines sur ces JO de Pékin. Mais ça touche à sa fin et nous allons vivre la dernière journée de cette édition 2022. On peut encore espérer une breloque avec notre armada en ski alpin sur l'épreuve du slalom parallèle, ce sera très tôt dans la nuit. On aura aussi le 30km en ski de fond et du bob à 4 mais surtout la cérémonie de clôture vers 13h.

En attendant celle-ci, rendez-vous dès 2h pour vivre encore de belles émotions !!!