France - Danemark EN DIRECT : Les Bleus à une marche d'une septième couronne... Suivez la finale du Mondial de hand avec nous

Ce championnat du monde pouvait-il se terminer autrement que par ce grand classique du hand ? Le tandem France-Danemark domine la concurrence depuis 10 bonnes années maintenant, entretenant leur rivalité au moment de jouer les médailles dans des matchs au couteau. Cette rencontre ne fait pas exception. Le Danemark, emmené par Hansen, Gidsel et l'imposant Landin dans le but, avait pris l'ascendant ces derniers temps, avec notamment deux titres mondiaux d'affilée en 2019 et 2021, plus le titre olympique à Rio. Mais les Bleus ont commencé à reprendre la main à Tokyo. S'agirait maintenant d'enfoncer le clou.

>> Si vous voulez terminer votre week-end sur une médaille d'or mondiale, c'est par ici que ça se passe. On se retrouve vers 20h45 pour suivre ça ensemble...